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İngiltere Başbakanının pantolonunu üreten firma yetkilisi konuştu

İngiltere Başbakanı Theresa May’ın giydiği pantolonu üreten deri firmasının yetkilisi Canan Yami, olayı medyadan öğrendiklerini belirterek, “Biz sadece İngiltere’de müşterimiz olan bir firmaya satmıştık. Tesadüfen İngiltere Başbakanı da bizim ürünümüzü aldı giydi” dedi.

İngiltere Başbakanının pantolonunu üreten firma yetkilisi konuştu

20 Aralık 2016 12:43

İngiltere Başbakanı Theresa May’in 995 sterlinlik (4380 TL) fiyatıyla gündem olan pantolonunu üreten firma yetkilileri konuştu. Güngören’de bir deri firmasında üretilen pantolonla ilgili konuşan firma yetkilisi, ürettikleri pantolonların İngiltere Başbakanı May’ın giydiğinden habersiz olduklarını söyledi.

"HERKES GİBİ BİZ DE ŞAŞIRDIK"

İngiltere Başbakanı Theresa May’ın bir dergiye verdiği poz sonrasında fiyatıyla gündeme gelen pantolonu üreten Pasha Deri yetkilisi Canan Yami, pantolonu doğrudan Başbakan May’a kendilerinin satmadığını belirterek, “Popüler olduk diyebiliriz. Bizim de haberimizin olmadığı bir olaydı. Pazartesi günü sabah biz de medyadan okuduk. Herkes gibi biz de şaşırdık. Sadece İngiltere baz alındı burada fakat biz birçok ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Ama burada önemli olan bizim ürünümüzü İngiltere Başbakanı’nın giymiş olmasıydı. Bunu bilmiyorduk. Biz sadece İngiltere’de müşterimiz olan bir firmaya satmıştık. Tesadüfen İngiltere Başbakanı da bizim ürünümüz aldı giydi” diye konuştu.

“İNGİLTERE’DEKİ FİRMANIN KENDİ KOŞULLARINA GÖRE BELİRLEDİĞİ FİYATTIR”

“Bu durumdan dolayı bize oldukça fazla geri dönüş oldu” diyen Canan Yami, “Herkesin merak ettiği sorular vardı. Biz direk olarak Başbakana satış yapmadık gerçekten de bu fiyata biz satmadık. Her ülkenin her markanın kendi satış politikası vardır. Biz de Türkiye’ de deri sektöründe var olan bir imalatçı firmayız. Belli bir satış politikamız var. Ama bu satış bahse konu edilen değer değil. O tamamen İngiltere’deki firmanın kendi koşullarına göre belirlediği fiyattır. Biz birçok markayla çalışıyoruz. Pek çok şov programlarında dergiler de defileler de bizim ürünlerimiz kullanılıyor” dedi.

(Volkan Kayalar / İHA)

Etiketler: Canan Yami, İngiltere Başbakanı, İngiltere Başbakanı Theresa May, sterlin, tesadüf


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