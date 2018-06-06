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İngiltere bir reaktörle güneşin merkezinden daha yüksek ısı elde etti

İngiltere’de Tokomak adındaki bir füzyon reaktörü Oxfordshire Milton’daki bir tesisteki testler sırasında bir gazı 15 milyon derecelik ısıya ulaştırdı. Bu ısının güneşin merkezindeki ısıdan daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

İngiltere bir reaktörle güneşin merkezinden daha yüksek ısı elde etti

06 Haziran 2018 15:39
İngiltere bir reaktörle güneşin merkezinden daha yüksek ısı elde etti - Tıkla İzle

Tokomak firmasında çalışan İngiliz araştırmacılar, İngiliz elektrik ağına temiz enerji sağlayacak sınırsız güç üretebilen bir reaktör inşa etmenin ön çalışması olarak prototip bir reaktör inşa etti. Firma gelecek yıl yüksek enerji gazını 100 milyon dereceye kadar ısıtmayı hedefliyor. Reaktör ısının 100 milyon dereceye ulaşmasıyla atom çekirdeklerinin birleşmesi şeklindeki tam nükleer füzyonu helyum gazına dönüştürmeyi tetikleyecek.
Tokomak reaktörü, İngiltere elektrik ağına 2030 yılına kadar füzyon enerjisi sağlama hazırlıklarının parçası olarak Oxfordshire’daki bir tesiste 15 milyon derecelik bir ısıya ulaşmayı başardı. Tokomak’taki araştırmacılar, hidrojeni uygun maliyette yeşil enerjiye dönüştürebilecek bir füzyon reaktörü yapma teşebbüsüne girişti.

Füzyon enerji sayesinde, bir yemek kaşığı sıvı hidrojen yakıt ile hiç radyoaktif dalga yaymadan 28 ton kömürün ürettiği enerji kadar enerji üretebildiği belirtildi. Son test ile Tokomak Enerji, bu yıl sonuna kadar nihai hedef olan yüksek enerji gazını nihai hedefi olan 100 milyon derecelik ısıya ulaştırmaya bir adım daha yaklaşmış oldu.
Bu enerjinin güneşin merkezindeki ısıdan 7 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

Gazın 100 milyon dereceye ulaşmasıyla, reaktör korkunç enerji salan atom çekirdeğini birleştirerek nükleer füzyonu tetikleyecek.
 

 

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