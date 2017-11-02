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İngiltere Büyükelçiliği önünde 'Balfour Deklarasyonu' protesto edildi

Yahudilerin İsrail'in bugünkü topraklarında devlet kurmasında en önemli adım olarak kabul edilen Balfour Deklarasyonu, 100'üncü yıl dönümünde İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

İngiltere Büyükelçiliği önünde Balfour Deklarasyonu protesto edildi

02 Kasım 2017 13:50

Elçilik önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği yanlısı bir grup adına yapılan açıklamada, bugün Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, "Bu deklarasyon İngiltere'nin utanç vesikasıdır. İngiltere bu deklarasyondan ötürü öncelikle başta Filistin halkı olmak üzere bütün Ortadoğu halklarından ve bütün insanlıktan özür dilemelidir" denildi.

İsrail'in bölgeye adım adım ilerlemesinde yardımcı olarak Filistinlilerin kendi topraklarında adeta sığınmacı pozisyonuna düşürülmesinde İngiltere'nin baş rolü oynadığı vurgulanarak "İngiltere, bu sorumluluğun manevi bedelini ödeyemeyecektir ancak mutlaka bunun maddi bedelini ödemelidir. Filistin halkına yıkımın bedelini tazminat olarak vermelidir" ifadesi kullanıldı.

Filistin sorunu çözülmeden coğrafyaya barışın gelmeyeceğine dikkat çekilerek şöyle denildi:
"İşgalci İsrail'in Filistin halkının topraklarında varlığı bir problemdir. Filistin halkının yaşadığı dram demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerden bahseden İngiltere'nin sorumluluğudur. Filistin halkı topraklarına kavuşmadan bu coğrafyaya barış gelmez."

Yapılan açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı. 

Mustafa Apaydın

Etiketler: Balfour Deklarasyonu, İngiltere Büyükelçiliği, israil, yahudi

 

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