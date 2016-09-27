İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, TBMM’de darbe girişimi sırasında hasar gören yerleri ziyaret etti. Johnson, TBMM Dışişleri Komisyonu başkanı Taha Özhan ile birlikte kulislere geldi. Johnson, kulislerde yaptığı açıklamada, “İngiltere adına Cumhurbaşkanı Erdoğan il iki ülke arasındaki dostluk hakkında konuştuk. Türk demokrasisine yapılan saldırı karşısında Türk halkına saygılarımı iletmek için buradayım. Türk insanının bu saldırıya karşı verdiği mücadeleyi görmekten onurluyum ve hırslı ve şiddetli darbe girişiminin Türk insanının ortak isteği ile nasıl engellendiğini gördüm" ifadesini kullandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan ise Johnson’a teşekkür ederek, Johnson’ın kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Ahmet Umur Öztürk