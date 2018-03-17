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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’dan Putin’e suçlama

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesi emrini Rusya Devlet Başkanı Putin'in verdiğini öne sürdü. Johnson, ülkesinin Rus halkı ile bir sorunu olmadığını belirterek "Derdimiz Putin ve Kremlin ile.” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnsondan Putine suçlama

17 Mart 2018 01:38

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, başkent Londra'nın kuzeyindeki bir müzeyi ziyaretinde basına açıklamalarda bulundu. Johnson, İngiltere’nin gündem maddesi olan Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenme olayına değinerek Rusya Devlet Başkanı Putin'i olaydan sorumlu tuttu. 

Johnson, şunları kaydetti: "Rus halkı ile bir sorunumuz yok. Bizim kavgamız, Putin'in Kremlin'i ve kararıyla. Bizim fikrimize göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri İngiltere sokaklarında, Avrupa sokaklarında ilk defa sinir gazı kullanılmış olmasının, onun kararı olduğu çok büyük ihtimal. Bu nedenle Rusya ile aramız açık."
Sergey Skripal, 1999 yılında Rusya Savunma Bakanlığının İstihbarat Teşkilatında çalıştı. 2006 yılında İngiltere'ye çalıştığı için tutuklanarak ihanet ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı. 2010 yılında Sergey Skripal, Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki casus değişiminde İngiltere'ye iade edildi.  

Etiketler: İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, putin

 

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