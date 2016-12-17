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İngiltere eski Genelkurmay Başkanı Richards: Batı Suriye'de savaşı kaybetti

İngiliz eski Genelkurmay Başkanı David Richards, batılı ülkelerin Suriye savaşında kaybettiğini belirterek, “Batılı ülkeler, savaşı kaybettiğini itiraf etmelidir” dedi. BBC radyosuna Suriye konusunda açıklamalarda bulunan General Richards, "Maalesef Suriye'deki savaşta kaybettiğimiz anlaşılıyor, ama bu barışı da kaybettiğimiz anlamına gelmiyor" diye konuştu.

İngiltere eski Genelkurmay Başkanı Richards: Batı Suriyede savaşı kaybetti

17 Aralık 2016 14:00

2012 ve 2013 yıllarında Suriye’ye askeri müdahale yapılmasını ısrarla savunan David Richards şunları söyledi:
“Bizim açık bir strateji belirlememiz gerekiyor. Ben batı ülkelerinin politikacılarının ve liderlerinin bu konuya odaklanması gerektiğine inanıyorum. Batı ülkelerinde açık bir strateji eksiği var ama Putin ve Esad çok zeki bir şekilde batıya karşı üstün görünüyor. Batı ya Esad hükumetini devirmek için ya da buna alternatif olarak onun rejimini desteklemek için müdahalede bulunmalıydı. Biz herkes tarafından güvenilen bir stratejiyi gündeme getirdik ve bunun bir yıl uygulanması gerektiğini vurguladık ama onlar bize bu kadar zamanları olmadığını söylediler. Bu yüzden bu plan yeteri kadar iyi değildi. Ben de 'tamam öyleyse, o zaman Esad’ı desteklemeyi düşünmeye başlayın' dedim. Bu ise diğer bütün senaryolardan daha kötü olacaktı.”

General Richards, Suriye'deki mevcut durumu dikkate alarak bütün tarafların bir an önce savaşı sonlandırmak için çaba göstermeleri gerektiğine dikkat çekti. 

Etiketler: David Richards, esad rejimi, general, Suriye


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