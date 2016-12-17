2012 ve 2013 yıllarında Suriye’ye askeri müdahale yapılmasını ısrarla savunan David Richards şunları söyledi:

“Bizim açık bir strateji belirlememiz gerekiyor. Ben batı ülkelerinin politikacılarının ve liderlerinin bu konuya odaklanması gerektiğine inanıyorum. Batı ülkelerinde açık bir strateji eksiği var ama Putin ve Esad çok zeki bir şekilde batıya karşı üstün görünüyor. Batı ya Esad hükumetini devirmek için ya da buna alternatif olarak onun rejimini desteklemek için müdahalede bulunmalıydı. Biz herkes tarafından güvenilen bir stratejiyi gündeme getirdik ve bunun bir yıl uygulanması gerektiğini vurguladık ama onlar bize bu kadar zamanları olmadığını söylediler. Bu yüzden bu plan yeteri kadar iyi değildi. Ben de 'tamam öyleyse, o zaman Esad’ı desteklemeyi düşünmeye başlayın' dedim. Bu ise diğer bütün senaryolardan daha kötü olacaktı.”

General Richards, Suriye'deki mevcut durumu dikkate alarak bütün tarafların bir an önce savaşı sonlandırmak için çaba göstermeleri gerektiğine dikkat çekti.