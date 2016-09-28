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İngiltere Futbol Federasyonu, rüşvet skandalına karışan Allardyce'ın görevine son verdi

İngiltere Milli Takımı'nda adı rüşvet skandalına karışan Teknik Direktör Sam Allardyce ile yollar ayrıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, rüşvet skandalına karışan Allardyceın görevine son verdi

28 Eylül 2016 09:31

İngiltere, milli takım teknik direktörü Sam Allardyce'ın rüşvet skandalı ile çalkalandı. İngiliz teknik adam, kendisini iş adamı olarak tanıtan Daily Telegraph gazetesinin muhabirleriyle federasyonun transfer kurallarının boşluklarından yararlanmak için 400 bin sterlinlik anlaşma yapmış ve bu görüntüler İngiliz basınında geniş yer bulmuştu.

Ellerinde Uzakdoğulu futbolcular olduğunu belirten muhabirler, bu oyuncuları ülkeye sokabilmek için Sam Allardyce'dan yardım istedi. İngiliz teknik adam, 400 bin sterlin karşılığında bunu halledebileceğini söyledi. Muhabirler tarafından federasyonun 3. partilere karşı olan katı kurallarının hatırlatılması üzerine Allardyce, "Bu kurallar hiçbir sorun oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

61 yaşındaki teknik adam, bir örnek de vererek, West Ham United'a 12 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Enner Valencia'nın bonservisinin Meksika'daki bir kulüpte gösterildiğini ancak "3. parti" olarak tabir edilen kişilere ait olduğunu belirtti.

Bu görüşmelerin gerçekleştiği 10 aylık süre içerisinde İngiltere teknik direktörlüğüne getirilen Allardyce, yeni görevine rağmen anlaşmayı sürdürebileceğini dile getirdi.
Görevine son verildi

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Allardyce'ın önemli bir hata yaptığını kabul ettiği ve özür dilediği belirtildi. Yapılan görüşmede iki tarafın kontratın sonlandırılması konusunda anlaştığı ve Malta, Slovenya, İskoçya ve İspanya maçlarında İngiliz Milli Takımı'nın başında Gareth Southgate'in olacağını duyuruldu. 


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