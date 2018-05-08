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İngiltere ıslak mendile yasak getirmeyi planlıyor

İngiltere’nin pet şişelere yasak getireceğini duyurmasının ardından, ıslak mendile de yasak getireceği belirtildi.

İngiltere ıslak mendile yasak getirmeyi planlıyor

08 Mayıs 2018 14:10

İngiltere’de en pratik temizlik ürünlerden ıslak mendile yasak geliyor. İngiliz hükümeti, plastik atıkları ortadan kaldırmayı planladığını, bunun ıslak mendil gibi "tek kullanımlık" ürünleri de içerdiğini açıkladı. İngiltere’deki kanalizasyonların tıkanmasının en büyük nedeninin doğada kendiliğinden yok olmayan plastik içeren ıslak mendiller olduğu belirtiliyor. İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı sözcüsü, konu ile ilgili ıslak mendil üreticileri ve satıcıları ile görüşmelerin sürdüğünü açıklayarak, geri dönüştürülen ve plastik içermeyen ıslak mendil üretimini teşvik etmek için çalışmalar yapıldığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ocak ayında sakıncalı plastik atıkların 2042 yılına kadar ortadan kaldırılacağına ilişkin vaatte bulunmuştu.  

 

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