Diğer
Kategoriler

İngiltere İspanya Canlı İzle| İngiltere İspanya şifresiz veren kanallar

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4 maçında İngiltere ve İspanya bu akşam karşı karşıya geliyor. Peki bu kritik mücadele hangi kanaldan şifresiz ve canlı olarak verilecek. İşte detaylar...

İngiltere İspanya Canlı İzle| İngiltere İspanya şifresiz veren kanallar

08 Eylül 2018 11:55

Bu akşam futbolseverler güzel bir maç ile karşı karşıya. İngiltere İspanya Canlı İzleme linki ve İngiltere İspanya maçı şifresiz veren kanallar listesi burada yer alıyor. Saati 21:45'de başlayacak olan mücadelede ev sahibi İngiltere, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İspanya, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İNGİLTERE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 19.45’te başlayacak ve Sky TV kanalından yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi’nde dün oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

A Ligi 3.grup: İtalya-Polonya: 1-1

C Ligi 1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0

C Ligi 4.grup: Letonya-Sırbistan: 0-1

C Ligi 4.grup: Romanya-Karadağ: 0-0

D Ligi 3.grup: Azarbeycan-Kosova: 0-0

D Ligi 3.grup: Faroe Adaları-Malta: 3-1

Etiketler: İngiltere İspanya Canlı İzle

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç