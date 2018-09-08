İngiltere İspanya Canlı İzle| İngiltere İspanya şifresiz veren kanallar

Bu akşam futbolseverler güzel bir maç ile karşı karşıya. İngiltere İspanya Canlı İzleme linki ve İngiltere İspanya maçı şifresiz veren kanallar listesi burada yer alıyor. Saati 21:45'de başlayacak olan mücadelede ev sahibi İngiltere, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İspanya, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İNGİLTERE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 19.45’te başlayacak ve Sky TV kanalından yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi’nde dün oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

A Ligi 3.grup: İtalya-Polonya: 1-1

C Ligi 1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0

C Ligi 4.grup: Letonya-Sırbistan: 0-1

C Ligi 4.grup: Romanya-Karadağ: 0-0

D Ligi 3.grup: Azarbeycan-Kosova: 0-0

D Ligi 3.grup: Faroe Adaları-Malta: 3-1