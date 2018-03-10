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İngiltere Konsolosluğu önünde ‘Doğu Guta’ eylemi

İngiltere Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, Doğu Guta’da Esat rejimi tarafından düzenlenen saldırıları protesto etti.

İngiltere Konsolosluğu önünde Doğu Guta eylemi

10 Mart 2018 16:17

Suriyeliler Platformu, Doğu Guta’da Esat rejimi tarafından düzenlenen saldırıları protesto etmek için İngiltere Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. 

İngiltere Konsolosluğu önünde yapılan basın açıklamasına Suriyeliler Platformu üyeleri katıldı. Yaklaşık 15 kişinin katıldığı basın açıklaması sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. 

Suriyeliler Platformu adına basın açıklaması yapan Dr. Mehdi Davut, "Bugüne kadar bin 200 kişi hayatını kaybetmiştir. Kimyasal, misket ve fosfor bombaları kullanan Esed rejimi ve Rusya savaş ihlali yapmaktadır. Savaş esnasında kullanılmaması gereken kimyasal bombalar kullanılıyor. Hayatını kaybedenlerin çoğu çocuk, 5 bin kişiden fazla yaralı var. Doğu Guta’da hastane, okul ve cami gözetilmeksizin bombalanıyor. Buradan biz Birleşmiş Milletlere ve tüm uluslararası kurumlara sesleniyoruz. Esat rejimi ve Rusya Suriye’yi terk etmelidir’’ ifadelerini kullandı. 

Basın açıklamasının ardından grup, olaysız bir şekilde dağıldı. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: Doğu Guta

 

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