ABD ve Kanada’nın Mısır’daki vatandaşlarına kalabalıklardan uzak durması uyarısında bulunmasının ardından benzer bir ikaz da İngiltere’den geldi. İngiltere’nin Mısır Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İngiliz vatandaşlarının 9 Ekim’e kadar Kahire’deki kalabalık alanlardan uzak durmaları uyarısı yapıldı. Açıklamada, “Güvenlik gerekçeleriyle 9 Ekim’e kadar konser salonları, sinemalar, müzeler, alışveriş merkezleri ve stadyumlar gibi kalabalık alanlardan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz” denildi.

Mısır ise ABD’nin açıklamasını eleştirerek, uyarının “gerekçesiz” olduğunu savunmuştu.