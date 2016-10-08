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İngiltere, Mısır’daki vatandaşlarını uyardı

İngiltere, Mısır’da vatandaşlarını 9 Ekim’e kadar başkent Kahire’deki kalabalık alanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

İngiltere, Mısırdaki vatandaşlarını uyardı

08 Ekim 2016 18:27

ABD ve Kanada’nın Mısır’daki vatandaşlarına kalabalıklardan uzak durması uyarısında bulunmasının ardından benzer bir ikaz da İngiltere’den geldi. İngiltere’nin Mısır Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İngiliz vatandaşlarının 9 Ekim’e kadar Kahire’deki kalabalık alanlardan uzak durmaları uyarısı yapıldı. Açıklamada, “Güvenlik gerekçeleriyle 9 Ekim’e kadar konser salonları, sinemalar, müzeler, alışveriş merkezleri ve stadyumlar gibi kalabalık alanlardan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz” denildi.

Mısır ise ABD’nin açıklamasını eleştirerek, uyarının “gerekçesiz” olduğunu savunmuştu.

Etiketler: İngiltere, mısır


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