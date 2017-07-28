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İngiltere seferlerinde laptop yasağı kalktı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere’de uçaklarda uygulanan ‘laptop’ yasağının kaldırıldığını açıkladı.

İngiltere seferlerinde laptop yasağı kalktı

28 Temmuz 2017 16:44

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere’nin uyguladığı kabin içi elektronik cihaz yasağına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan bu ülkeye seyahat edecek yolculara müjde niteliğindeki gelişmeyi açıkladı. THY Genel Müdürü Ekşi, İstanbul çıkışlı uçuşlarda laptop yasağının kaldırıldığını açıkladı. Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada, “Atatürk ve Sabiha Gökçen'den İngiltere'ye yapılan seferlerimizde uygulanan 'laptop yasağı' kaldırılmıştır. Teşekkürler” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz mart ayında İstanbul’un da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin havalimanlarından ABD ve İngiltere’ye direkt olarak gerçekleştirilecek uçuşlarda yolcuların cep telefonundan büyük tablet ve dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazları kabine almaları yasaklanmıştı. ABD, söz konusu yasağı temmuz ayı başında kaldırmıştı. 

Ferhat Yasak

Etiketler: Bilal Ekşi, laptop yasağı, THY


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