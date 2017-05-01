İngiltere’de 3 kadın terörist yakalandı

Londra Metropolitan Polis Kuvveti, terör eylemi hazırlığındaki yaşları 18-19 arasında olan 3 kadın teröristin yakalandığını bildirdi. Polis yetkilileri, "Tutuklamalar, Harlesden Yolu üzerindeki bir adrese bağlantılı olarak, devam etmekte olan operasyonunun bir parçası olarak yürütüldü" açıklamasını yaptı. Yürütülen operasyonlarda, yakalanan teröristlerin kimliğine dair henüz detaylı açıklama yapılmadı.

Operasyonlar, Başbakan Theresa May’ın Westminster’deki bürosunun yakınlarında bıçak taşıyan bir adamın tutuklanmasından sonra başlatıldı.