İngiltere’de AB’den 'çıkış faturası' tartışması

Başbakan Theresa May’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin Avrupa Birliği'nden çıkmak için 40 milyar Euro ödemeye istekli olduğuna yönelik basında çıkan haberleri doğrulayamamağını belirtti. "Çıkış faturası" olarak değerlendirilen bedel, Brexit müzakere gündemindeki ilk ve en tartışmalı konulardan biri. İngiltere, henüz ödemeye hazır olduğu rakamı belirtmezken, AB 60 milyar Euro önerdi.

İngiltere’de bir haber sitesinde, hükümete yakın kaynaklara dayandırılarak Britanya’nın AB’den ayrılma sürecinde 40 milyar Euro ödeyebileceğine ilişkin haber yayınlanmıştı.