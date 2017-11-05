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İngiltere’de açık artırmadaki tarihi Mushaf-ı Şerif’in satışı durduruldu

Meşhur hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Hattat Mustafa Dede'nin 16'ıncı yüzyılda yazdığı, Türkiye'den kaçırılarak İngiltere’de açık artırmaya konulan tarihi Mushaf-ı Şerif’in satışı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un devreye girmesiyle engellendi.

İngilterede açık artırmadaki tarihi Mushaf-ı Şerifin satışı durduruldu
İngiltere’de açık artırmadaki tarihi Mushaf-ı Şerif’in satışı durduruldu - Foto Galeri

05 Kasım 2017 12:30

Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan Şeyh Hamdullah'ın oğlu Hattat Mustafa Dede'nin 16'ıncı yüzyılda nesih hatla yazdığı, 18’inci yüzyılda altın ile tezhiblenen Mushaf-ı Şerif, izinsiz götürüldüğü İngiltere’de Cristie's müzayedesi tarafından başlangıç fiyatı 120 bin sterlin olarak satışa sunulmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş devreye girerek tarihi Kur’an-ı Kerim’in müzayededen çekilmesini sağladı.

Mushaf-ı Şerif II. Abdülhamid Han’ın özel koleksiyonuna ait

Aynı zamanda Sultan 2’inci Abdülhamid Han’ın özel koleksiyonuna ait olan tarihi Mushaf-ı Şerif’in, ümmet şuuru ile muhafaza edilmesi gerektiğini ifade eden Gelenekli Sanatlar Uzmanı İbrahim Ethem Gören, “Londra’ya kaçırılarak müzayedede satılmak istenilen Mushaf-ı Şerif, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın özel koleksiyonuna ait. Uzun yıllar Mushaf-ı Şerif’in emanetçiliğini yapan Abdülhamid Han, Mustafa Dede’nin eserini kızı Naile Sultan’a düğün hediyesi olarak takdim etmiş. Eskiler ‘Hırsıza kilit dayanmaz’ demiş. El-hak doğrudur. Ama bize ve topluma düşen vazife öncelikle hırsızların ortaya çıkmasını engelleyecek ahlaki bir yapıyı tesis etmek. Bu mümkün olmuyorsa -ki olmuyor- bu durumda gereken tüm engelleri ortaya koymak. Öncelikle sınır kapılarında ve gümrüklerde daha titiz bir şekilde çalışmalar yapılmalı, müzeler daha iyi korunmalı, tarihi camilerdeki hat levhaları ümmetin emaneti şuuruyla muhafaza edilmeli” diye konuştu.

Mushaf-ı Şerif’in Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Geçtiğimiz Eylül ayında Antalya'ya getirilen Herakles Lahdi'nin açılış töreninde bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Yıllardır hafiye gibi çalışarak, Türkiye'den kaçırılan eserlerin peşinden koşuyoruz" açıklamasında bulunmuştu. 

Bizzat devreye girerek tarihi Mushaf-ı Şerif’in satışa çıkartılmasını engelleyen Kurtulmuş’un, söz konusu Mushaf-ı Şerif’in Türkiye’ye geri getirilebilmesi için de harekete geçmesi bekleniyor. 

Rıfat Fırat

Etiketler: açık arttırma, İngiltere, Mushaf-ı Şerif, Numan Kurtulmuş

 

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