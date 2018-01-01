İngiltere’de otoparkta yüzlerce otomobil yandı

Liverpool’da bulunan bin 600 araç kapasiteli bir kat otoparkında yılbaşı gecesi yangın çıktı. Görgü tanıkları, otoparkta bulunan eski bir Land Rover’dan alevler çıktığını ve alevlerin diğer araçlara sıçradığını ifade etti.

Kısa sürede olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve kimsenin yaralanmadığı yangında bin 400 aracın zarar gördüğü belirtildi.

İtfaiye ekipleri, bir otomobilde bulunan 2 köpeğin kurtarıldığını ve yangın sırasında otoparkta başka bir hayvan bulunmadığını açıkladı. Araçları zarar gören ve evlerine ulaşamayan insanlar ise barınaklara yerleştirildi.

Otoparkın yanındaki Liverpool Echo Arena'da düzenlenecek yılbaşı etkinliği iptal edildi. Yangında dumanların yükselmesi nedeniyle, çevredeki binalar tahliye edildi.