Diğer
Kategoriler

İngiltere’de otoparkta yüzlerce otomobil yandı

İngiltere’nin Liverpool kentindeki çok katlı bir otoparkta çıkan yangında bin 400 araç zarar gördü.

İngilterede otoparkta yüzlerce otomobil yandı

01 Ocak 2018 17:28

Liverpool’da bulunan bin 600 araç kapasiteli bir kat otoparkında yılbaşı gecesi yangın çıktı. Görgü tanıkları, otoparkta bulunan eski bir Land Rover’dan alevler çıktığını ve alevlerin diğer araçlara sıçradığını ifade etti.

Kısa sürede olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve kimsenin yaralanmadığı yangında bin 400 aracın zarar gördüğü belirtildi.

İtfaiye ekipleri, bir otomobilde bulunan 2 köpeğin kurtarıldığını ve yangın sırasında otoparkta başka bir hayvan bulunmadığını açıkladı. Araçları zarar gören ve evlerine ulaşamayan insanlar ise barınaklara yerleştirildi.

Otoparkın yanındaki Liverpool Echo Arena'da düzenlenecek yılbaşı etkinliği iptal edildi. Yangında dumanların yükselmesi nedeniyle, çevredeki binalar tahliye edildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç