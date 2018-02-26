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İngiltere’de patlama: 4 ölü

İngiltere'nin Leicester kentinde iki katlı bir binada meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İngilterede patlama: 4 ölü

26 Şubat 2018 10:13

Leicester kentinin Hinckley Road bölgesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir binada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve birinin durumu ağır olmak üzere 4 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirildi. Açıklamada, patlamanın ilk belirlemelere göre terörle bağlantısının bulunmadığı ifade edilerek, patlamanın nedeninin polis ve Leicester itfaiyesinin ortak çalışmasıyla belirleneceğini belirtildi.

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Olayda çevredeki bazı binalar hasar gördü ve bölgedeki evler ile işletmeler tahliye edildi.

 

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