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İngiltere’de terör örgütü PKK yandaşlarından provokatif eylem

İngiltere’de Türkiye Londra Büyükelçiliği binası önünde terör örgütü PKK yandaşları gösteri yaptı. Göstericiler Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine provokatif sloganlar attı. Çirkin gösteriye İngiliz polisi sessiz kaldı.

İngilterede terör örgütü PKK yandaşlarından provokatif eylem

14 Temmuz 2017 22:10

İngiltere’de Türkiye Londra Büyükelçiliği binası önünde PKK'nın gösteri yapılmasına izin verildi. Terör örgütü PKK yandaşı göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aleyhine çirkin sloganlar atarak provokatif eylemde bulundu. İngiliz polisi göstericilerin bu eylemine sessiz kaldı.
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, büyükelçilik binasında ‘15 Temmuz Anma Etkinlikleri’ kapsamında toplantı düzenleyerek hain darbe girişiminin yıldönümünde şehitlerimizi ve yaşananları unutturmadı.
 


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