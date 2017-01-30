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İngiltere’de Trump’ın ziyaretine karşı 1 milyondan fazla imza

İngiltere’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye gerçekleştireceği ziyaretin iptal edilmesi için başlatılan dilekçeye 1 milyondan fazla imza atıldı.

İngilterede Trumpın ziyaretine karşı 1 milyondan fazla imza

30 Ocak 2017 15:42

ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına koyduğu vize yasağının ardından tepkiler devam ediyor. İngiltere’de vatandaşlar, Trump’ın İngiltere’ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etmesi için imza kampanyası başlattı. Dilekçeyi şu ana kadar 1 milyondan fazla kişi imzaladı. Dilekçenin parlamento gündemine alınması için 100 bin imza toplanması yetiyor. Başbakanlık, ziyaret davetinin kabul edildiğini ve ziyaretin iptalinin söz konusu olmadığını duyururken, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Başbakana ziyaretin ertelenmesi uyarısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ziyareti esnasında Trump’ın İngiltere’ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu. Ancak ziyaretin tarihine ilişkin bir açıklama yapılmamıştı. 


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