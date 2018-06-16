İngiltere’de yaşayan Türkler 24 Haziran için sandık başında

İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de 24 Haziranda gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlı ve 27’inci dönem milletvekili seçimleri için oy kullanmaya başladı. İngiltere’de bu sene seçimler için Başkent Londra’da 30 ve Edinburgh’ta 1 olmak üzere toplamda 31 sandık kuruldu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise, “Oylama, demokratik olgunlukla, huzur içerisinde ve sağlıklı biçimde sürüyor. Londra gibi Edinburg'da da oy verme işlemleri bu sabah başladı. Demokratik hakkımızı kullanalım ve irademizi sandığa yansıtalım” ifadelerini yer aldı.

Kurulan sandıklarda oy verme işlemi 4 gün sürecek. İngiltere’de yaklaşık 90 bin seçmenin kayıtlı olduğu biliniyor.