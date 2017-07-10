İngiltere’deki yangın kontrol altına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde bulunan, turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Camden Lock Market'te bulunan binalardan birinde dün akşam saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede binanın üç katını ve çatısını sardı. Yangın en az 70 itfaiyecinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında binanın ilk üç katında ve çatısında hasar meydana geldiği aktarıldı.

İngiliz yetkililer, itfaiye erlerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirerek, 10 itfaiye aracının yangını söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.

2008 yılında marketin farklı bir binasında yangın çıkmış, bölgedeki satıcılar birkaç ay faaliyet gösterememişti.