İngiltere’den beklenen açıklama: 'Prens Philip emekli oldu'

İngiltere’de krallık mensubu kıdemli çalışanların sabaha karşı Buckingham Sarayı’nda acil toplantıya çağrılması ülkede hareketli saatler yaşanmasına neden olmuştu. İngiliz basınının Prens Philip’in öldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığı, 95 yaşındaki prensin emekliye ayrıldığı bildirildi. Sonbaharda Prens Philip’in kraliyet görevlerine devam etmeyeceği ifade edilen açıklamada, “Edinburg Dükü, sonbahardan itibaren kamu yükümlülüklerini devam ettirmeme kararı aldı. Prens Philip, Ağustos ayına kadar planlanan programlara katılım sağlayacaktır. Daha sonrasında ise Edinburg Dükü ziyaret ya da görevlendirmelere ilişkin yeni davetiyeleri kabul etmeyecek. Ancak, zaman zaman kamu etkinliklerine katılmayı tercih edebilir” denildi.