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İngiltere’den brexit adımı

İngiltere hükümeti, AB’den ayrılma sürecinin başlatılmasının parlamento onayına sunulması yönündeki mahkeme kararını temyize götürdü.

İngiltereden brexit adımı

08 Kasım 2016 20:52

İngiltere hükümeti, AB’den ayrılma sürecini başlatacak 50. maddenin yürürlüğe girmesinin parlamentoda onaylanması gerektiği yönündeki Yüksek Mahkemenin kararını temyize götürdü. 5 Aralık’ta başlayacak olan temyiz duruşmalarının 4 gün sürmesi ve kararın 2017 yılının başlarında açıklanması bekleniyor.

Yüksek Mahkeme geçtiğimiz hafta, AB’den ayrılma sürecinin başlatılmasının milletvekillerinin oyuna sunulması gerektiği kararına varmış, İngiltere Başbakanı Theresa May ise bu kararın temyize götürüleceğini duyurmuştu. Haziran ayında gerçekleştirilen referandumda yüzde 51.9’luk kesim “AB’ye hayır”, yüzde 48.1’lik kesim ise “AB’ye evet” yönünde oy kullanmıştı.

Etiketler: İngiltere


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