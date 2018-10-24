İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı hakkında açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı'nın öldürülmesini şiddetli kınadığını belirten Başbakan May, “Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra Suudi Arabistan'ın Türkiye ile işbirliği yapması ve tam-güvenilir bir soruşturma yürütmesi gerektiğini açıkça belirttik” dedi.

Kaşıkçı'nın bir kavgada öldürüldüğüne ilişkin iddiaların güvenilir olmadığını dile getiren May, yaşananların acilen ortaya çıkması gerektiğini ifade etti. İngiltere Başbakanı May, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüşeceğini belirterek, "İçişleri Bakanı, Birleşik Krallık'a girmelerini engellemek için tüm şüphelilere karşı harekete geçiyor, bu kişilerin vizesi varsa bugün iptal edilecek” diye konuştu.