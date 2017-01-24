İngiltere’de Yargıtay, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit sürecinin Parlamento onayı olmadan müzakerelere başlanamayacağını ilan etti. Yargıtay tarafından verilen karara göre, İngiltere Başbakanı Theresa May’in parlamento onayı olamadan Avrupa Birliği ile Brexit müzakerelerine başlayamayacak. Mahkeme, İngiliz hükümetinin Brexit sürecine başlaması için İskoçya parlamentosu, Galler ve Kuzey İrlanda’nın onayına ihtiyaç duyulmadığını hükmetti. Yargıtay Başkanı Lorg Neuberger, “Yargıtay, hükümetin parlamentonun onayı olmadan 50. maddeyi yürürlüğe sokamaz. AB ile ilişkiler, İngiltere hükümeti için önemli” dedi.

Mahkeme dışında açıklama yapan Savcı Jeremy Wright hükümetin “hayal kırıklığına” uğradığını belirtti.

