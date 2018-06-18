İngiltere'yi Kane sırtladı

İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda Tunus ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İngiltere 11. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti. Tunus çok geçmeden mücadelede beraberliği sağladı. 35. dakikada Kyle Walker'ın yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sassi, ağları sarsarak mücadelede eşitliği sağladı. Devre 1-1 sona erdi.

Daha dengeli geçen ikinci yarıda Tunus'un üstünlüğü daha fazlaydı. İngiltere bu devrede biraz daha geri çekilen taraf olsa da öne geçmeyi başaran da taraf oldu. 90+1. dakikada takımın ilk golünü atan Harry Kane, skoru da belirleyen isim oldu. Kane, düzgün bir kafa vuruşuyla İngiltere'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi.