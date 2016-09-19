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Ingram Micro, Cradlepoint ile dağıtım anlaşması yaptığını duyurdu

Ingram Micro, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye üzerindeki kanalı genişletmek için Cradlepoint ile dağıtım anlaşması yaptığını duyurdu.


19 Eylül 2016 09:48

Ingram Micro firması, insanları, mekânları ve eşyaları kablolu ve kablosuz geniş bant üzerinden bağlayan bulut tabanlı ağ çözümlerinde global bir lider olan Cradlepoint ile stratejik kanal ittifakını duyurdu. Üst düzey bir dağıtım ortağı olarak Ingram Micro, Cradlepoint firmasının ulaştığı hızlı büyümeyi arttırmaya yardım edecek ve Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki bölgesel pazar payını arttıracak.

Firma, bulutla yönetilen işletme sürekliliği, primer ve paralel ağ kurulumu, cep telefonu ve M2M/IoT ile ilgili yenilikçi çözümler sunuyor. Anlaşma yapan firmanın Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Dr Ali Baghdadi şöyle konuştu: ''Anlaşma yaptığımız firmanın ağ kurulum teknolojisi dünya standartlarında ve bizim portföyümüze mükemmel oturuyor. Bir araya gelen teknik kabiliyetlerimizi ve uzmanlığımızı, uzaktan bağlantı altyapısı ve güçlü birlikte çalışabilirlik gerektiren taktik müşteri segmentlerinde ve dikey piyasalarda katma değerli çözümler oluşturmak üzere geliştireceğiz."
Anlaşmadan memnun olduğunu dile getiren firmanın CEO'su George Mulhern, ''Ingram Micro'nun kanal hizmetinde mükemmelliğe adanmış olması muhteşem bir ortaklığın ve Cradlepoint'in coğrafi genişlemesinin temposunu belirlemiştir'' dedi.

Etiketler: Ingram Micro


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