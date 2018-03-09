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İnhalasyon Tedavilerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Programı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu tarafından ‘İnhalasyon Tedavilerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Programı’ gerçekleşti.

İnhalasyon Tedavilerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Programı

09 Mart 2018 21:07

Astım ve KOAH hastaları en az yüzde elli oranında inhalasyon cihazlarını yanlış teknik ile kullanmaktadırlar. Tedavideki bu çok önemli eksiklik tedavi etkinliğini azaltıp, alevlenmeleri artırmakta, yaşam kalitesini bozmakta ve dolayısıyla tedavi maliyetleri çok yükselmekte olduğu için ölüm riskinde ciddi artışa neden olmaktadır. Bu önemli sağlık sorununa dikkat çekmek ve çözüm önerileri üretmek amacıyla TÜSAD İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu tarafından İnhalasyon Tedavilerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Programı gerçekleştirildi. Çalıştaydan çıkan sonuç ve raporlar taraflara bildirilerek, katılımcıların desteği ile yeni çözümler arandı. Programa TÜSİAD 2. Başkanı Prof. Dr. Filiz Koşar, TÜSİAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk, TÜSİAD Astım Çalışma Grubu Yürütme Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Aksu, TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevgi Pekcan, TÜSAD İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Berna Simten Malhan, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Dr. İrfan Tuncay Alkan katıldı. Katılımcıların konuşmalarının ardından gerçekleşen panel soru-cevap şeklinde devam ederek konuya ilişkin yeni çözüm önerileri arandı.

Burak Altun

 

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