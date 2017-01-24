İnlerine girildi! Hepsi imha edildi... - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada, “Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca; terörist unsurları yakalamak/etkisiz hâle getirmek, teröristlere ait sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, Tunceli Merkez İlçe-Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı mülki sınırlarını içerisinde bulunan Bali Deresi bölgesinde 16 Ocak 2017 Pazartesi günü ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet YILMAZ - 117’ operasyonu başlatılmıştır” denildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında tespit edilen19 sığınak içerisinde kış yığınaklanmasına yönelik cephane, akaryakıt, telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve imha edildiği kaydedildi.

Onur Emre Durak

