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İnmede ilk 4 buçuk saat önemli

İnmenin dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra en sık ölüme neden olan hastalık olduğu bildirildi. Erişkin nüfusta başlıca sakatlık nedenleri arasında ilk sırada inme gelirken, özellikle damar tıkanıklığı kaynaklı inmelerde en geç 4 buçuk saat içinde hastaneye başvurulması hayati önem taşıyor.


18 Şubat 2017 10:24

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçen 7 yataklı inme ünitesi 7 gün 24 saat hizmet verirken, İnme Ünitesi sorumlusu Nöroloji Uzmanı Dr. Cemile Haki, "İnme bilindiği gibi beynin en sık görülen hastalıkların bir tanesi. Biz nöroloji hekimleri olarak en sık acil servislerde inme ile karşılaşıyoruz. İnme daha sık olarak bir damarın tıkanması, daha nadir olarak beyinde bir kanama nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık" dedi.

"Şu ana kadar 55 hastamıza toplardamar yoluyla damar açıcı tedavi yaptık" diyen Uzm. Dr. Cemile Haki şu bilgileri verdi:  "Bu tedavi ilk 4 buçuk saatte gelen beyin damar tıkanıklığı geçiren hastalara erken dönemde uygulanan damar açıcı tedavi. Ne kadar erken uygulanırsa o kadar etkili. Eğer biz tedaviyi ilk 1 buçuk saatte yaparsak üç hastadan biri, 3 ile 4 buçuk saat arasında yaparsak sekiz hastadan biri fayda görüyor. İnme her yaşta görülebilir. Son dönemlerde genç yaşlarda da görülmeye başlandı ama 60 yaş üzeri hastalarda çok daha sık görüyoruz. Genç yaşlarda çok daha nadir, son yıllarda sigaranın ve alkolün yoğun kullanımı, kalp hastalığı ve pıhtılaşmayı etkileyen bazı kan hastalıklarından dolayı daha sık görmeye başladığımız bir hastalık. Aslında inme genellikle aniden olur. Ön belirti ve bulgu vermeden gelişir. Nadiren geçici iskemik atak dediğimiz ön belirti ve bulgular da olabilir. Bunlar inmenin habercisi olan bulgular. 10-15 dakika süren kol ve bacakta uyuşma, güçsüzlük, konuşma bozukluğu şeklinde ataklardır. Bunları mutlaka önemsemek ve en kısa zamanda nöroloji hekimine gitmek gerekir. Felcin habercisi olan bu durumlarda eğer biz tedavi başlamaz, yeteri kadar önlem almazsak bu tip vakalarda 5 yıl içinde yüzde 90 inme ile karşılaşıyoruz."

"Rehabilitasyonu diğer tedavi seçeneklerinden ayrı bir bütün olarak düşünmek gerekiyor"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Meliha Kasapoğlu Aksoy, inmeden sonraki rehabilitasyon hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Aksoy, "İnmeden sonraki rehabilitasyondaki amacımız inme sonrası hastaların kaybettiği fonksiyonları ve günlük yaşam aktivitelerini onların bağımsızlığını kazandırmak. İlk 24-48 saat içinde başlıyoruz aslında. Rehabilitasyonu diğer tedavi seçeneklerinden ayrı bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. İlk dönemde hastalarımız yoğun bakımda ya da serviste olabilir. Fakat yine de burada eklem hareket açıklığı egzersizleri olarak, pozisyonlama daha sonrasında yürüme aşamasında bize engel olabilecek etkenleri kaldırmak amacıyla koruyucu önlemleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.
İki ay önce felç geçiren ve bir aydır tedavi gören Ali Bayrak, "Kendimi iyi hissetmedim. Acil servise geldim. Bir tarafımda felç vardı. Çok kötü durumdaydım, şimdi Allah razı olsun iyiyim. Sıfır hareket, elimi parmağımı dahi oynatamıyordum. Şimdi oynatıyorum" şeklinde konuştu. 

Zafer Peker

Etiketler: 4 buçuk saat, inme


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