Inna Eurovision’da Türkiye’yi temsil edebileceğini açıkladı

Müzik dünyasında yakaladığı başarıyla adından sıkça söz ettiren Romanyalı söz yazarı ve şarkıcı Inna yeni şarkısı Ruleta’nın tanıtımı için geldiği İstanbul’da İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Hot, More Than Friends, De ja vu, Gimme Gimme gibi bir çok şarkısıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı, Türkiye’ye ve Türk insanına olan sevgisini dile getirdi. Ünlü şarkıcı ayrıca Eurovision’a katılıp katılmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Romanyalı şarkıcı, Eurovision’a katılırsa önce kendi ülkesini temsil etmek istediğini 2’nci kez katılma şansı olursa Türkiye’ye olan büyük sevgisinden dolayı bunu Türkiye için yapmak isteyeceğini açıkladı. Türk yemeklerini sevdiğini söyleyen Inna, hayranlarına Türkçe "Seni çok seviyorum" diye seslendi.

"2’NCİ KEZ ÇIKABİLECEKSEM BU TÜRKİYE İÇİN OLUR "

Eurovision’a uluslararası platformlarda kendini göstermek isteyen şarkıcıların katılması gerektiğini ifade eden ve kendisinin katılıp katılmayacağıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı İnna: "İlk önce kendi ülkem için Eurovision’da olmak isterim. 2’inci kez olursa bu Türkiye için olur. Eurovision bence daha uluslararası olmak isteyenler için ben bunu yaptım zaten. Her sene Eurovision olduğunda ben farklı ülkede konser veriyorum. Türkiye, Meksika gibi çok çalışmak, kendini yarışmaya hazırlamak lazım. Programının 2 ayını bu süreç için ayırman lazım. Bunu şuan yapamam ilk olarak kendi ülkem için yapmak isterim çünkü ülkemle gurur duyuyorum. İkinci olarak Türkiye için tüm kalbimle yapmak isterim" dedi.

"ANNEM KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR BENİ TÜRKÇE KONUŞABİLİYOR"

Türkiye’yi ve Türk insanları çok sevdiğini ifade eden, şarkılarıyla dünya listelerinde üst sıralarda yer alan Romanyalı şarkıcı Inna: "Türk bayrağı oldukça güzel görünüyor, sade ama güçlü. Türk dizilerini izlemiyorum ama annem çoğunu biliyor ben onu bazen yanımda getirdiğimde kendine hayran bırakıyor beni Türkçe konuşabiliyor. Nereden biliyorsun diyorum " Dizilerden " diyor. Romanya’ya döndüğümde annemi saat 8 ve 10 arası rahatsız etmiyorum, dizi izliyor. Buraya her geldiğimde kendimi mükemmel hissediyorum Türk insanı oldukça özel, yardıma hazır. Türkiye’de görülecek çok güzel yerler var. Dünyadaki en güzel ülkelerden biri Türkiye, Avrupa’daki en güzel kentlerden biri de İstanbul. Ziyaret etmek istediğim yerler var, arkadaşlarım Kapadokya’ya gitti" şeklinde konuştu.

"ŞARKIYI KAYDETTİĞİMİZDE HİT OLACAĞINDAN EMİNDİK"

Yeni şarkısı Ruleta’yı ekibiyle birlikte büyük emekler vererek ortaya çıkarttıklarını ve çok olumlu geri dönüşler aldığını dile getiren ünlü şarkıcı Inna: "Rulettayı yaklaşık 3 ayda yazdık. Şarkıyı kaydettiğimizde hit olacağından emindik. Şu anda Türkiye’de hala kendi yerinde değil, iyi ki Gimme Gimme bir numara oldu. Pink’e minnettarım. Rihanna, Beyonce, Kanye West, Jay Z’yi elbette seviyorum" ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ - İsmail Bulut