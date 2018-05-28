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Inna, Survivor’da Türkçe şarkı söyledi

Şarkıları tüm dünyada hit olan Romanyalı sanatçı Inna, Survivor programında canlı performansıyla Türkçe şarkı söyledi.

Inna, Survivorda Türkçe şarkı söyledi

28 Mayıs 2018 11:12

Tüm dünyanın şarkılarını söylediği ve Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip Inna, Survivor’da Türkçe şarkı söyledi. Söz ve Müziği Şehrazat’a ait, 1990 yılında Ajda Pekkan’ın söylediği “Yaz yaz yaz” şarkısını, Survivor “dokunulmazlık ödülü oyununu” kazanlar için verdiği özel konserde seslendirdi. 

Survivor oyununda “dokunulmazlık ödülünü” kazananlar, programda canlı performans Inna konserini, coşkuyla seyredip eğlendi. Inna, Clear reklamı için söylediği “Yaz yaz yaz” şarkısını ilk kez Survivor programında seslendirdi ve konserine “Gimme gimme”, “İndia” “Me gusta”,”Nirvilen şarkılarıylaana” ve sev devam etti. 

Mayıs ayında Ankara ve İstanbul’da verdiği konserlerin ardından yine satış rekoru kıran şarkılarıyla müzik listelerinde yer alan Inna, Türkiye’deki hayranları için sürprizlere devam edecek.  

 

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