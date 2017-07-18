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Inna'dan yaz mevsimi için yeni single

Romanyalı şarkıcı Inna, yeni single’ı “Ruleta” ile müzik listelerinde yerini almaya başladı.

Innadan yaz mevsimi için yeni single

18 Temmuz 2017 16:54

İnna “Gimme Gimme” şarkısı ile elde ettiği başarının ardından yeni şarkısı “Ruleta” ile müzik listelerinde ilk sırayı almaya hazırlanıyor. Youtube’da kısa sürede 13 milyon izleyiciye ulaşan Ruleta, bu rakamlar ile Avrupa’da müzik listelerine girmeye başladı.

“Ruleta” şarkısı İnna, Erik, Breyan Isaac ve Marius Dia tarafından yazıldı ve “Gimme Gimme”nin yapımcıları Marco Seba ve David Ciente tarafından üretildi. Şarkının klibi Romanya’da yönetmen Barna Nemethi tarafından çekildi.

Inna, “Bu şarkı o kadar ben gibi ki, enerjik, insan yerinde duramıyor ve dans etme isteği uyandırıyor, dilerim bu şarkı yaz ayınızı şaşırtıcı bir hale getirir ve herkes bu yazı dans ederek geçirir. Şarkı yazarken stüdyoda vakit geçirmek benim için inanılmaz güzel bir hayat. Marco, Seba ve David ile çok iyi çalışıyoruz” dedi. Erik ise “Bu projeden beni çok heyecanlandırıyor ve İnna ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyorum. Büyük bir sanatçı, büyük bir ilham kaynağı, benim için harika bir deneyim “ ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk aylarında piyasaya çıkan İnna’nın bir önceki single'ı "Gimme Gimme”, YouTube'da 56 milyon kişi tarafından izlendi. Sanatçı Şili, Meksika, İspanya, Hollanda ve Türkiye'de şarkıyı desteklemek için bir tanıtım turu yaptı.

Bu yaz konserler nedeniyle Antalya’ya gelecek olan Inna, Türkiye için farklı planları olduğunu, bunları daha sonra açıklayacağını belirtti. 


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