İnönü Üniversitesispor deplasmanda 4-1 mağlup oldu

Tunceli Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Burak Güner, Emrah Berat, Şükür Mert hakem üçlüsü yönetti.

Maçın başlama vuruşuyla birlikte 62 Pertekspor henüz 8. dakikada ani geliştirdiği atakta

Ali İhsan Özkanca ile golü bularak 1-0 öne geçti.

Müsabakanın 12. dakikasında ev sahibi takımda bu kez Emre Aydoğan sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı.

İnönü Üniversitesspor 26. dakikada Cumali Kılınç ile bir gol bulup farkı bire indirdi ve maçın ilk 45 dakikası 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

62 Pertek bu gole cevap vermekte gecikmedi.

Ev sahibi takımda 48. dakikada Emre Aydoğan’ın attığı golle skor 3-1 oldu. 63. dakikada Barlas Yener ev sahibi takım adına farkı üçe çıkararak, durumu 4-1 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve 62 Pertekspor İnönü Üniversitesispor’u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Mehmet Türel

