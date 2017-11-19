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İnönü Üniversitesispor eksiklere rağmen kazanmasını bildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup maçında İnönü Üniversitesi, evinde ağırladığı 1920 Maraşspor’u 4-2 yendi.

İnönü Üniversitesispor eksiklere rağmen kazanmasını bildi

19 Kasım 2017 23:24

Ligin 9. haftasında Kahramanmaraş temsilcisi 1920 Maraşspor ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor sahadan 4-2 galip ayrılarak, puanını 11'e çıkardı. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan müsabakada ev sahibi takımın gollerini Engin Yıldız, Eray Baba, Uygar Taşkıran ve Cihat Vurmaz kaydetti.

Ev sahibi İnönü Üniversitesispor müsabakaya Mehmet Ayaoku, Burhan, Enes, Emre, Ömer, Ahmet, Engin, Uygar, Eray, Ömer Faruk, Mehmet Aşıt on biriyle çıktı.

Sarı siyahlılarda Teknik Sorumlu Murat Kurt ve 6 futbolcu ödemelerde yaşanan sıkıntıdan dolayı daha önce takımdan ayrılmıştı.

Mehmet Türel
 

 

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