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İnönü’nün 6 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor

Eskişehir’in İnönü ilçesindeki Kanlıtaş höyüğünde devam eden kazı çalışmalarında, kentin 6 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor.

İnönünün 6 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor

26 Temmuz 2017 16:27

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Aşağıkuzfındık Mahallesi'nde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarının yürütüldüğü Kanlıtaş Höyük kazı alanını ziyaret etti.

Kanlıtaş Höyük Kazı evinde Anadolu üniversitesi (AÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Şerafettin Korkmaz’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kadir Bozkurt, daha sonra kazı alanına geçerek burada çalışmaları yerinde inceledi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kanlıtaş höyüğünün M.Ö 6000 ile 5000 Kalkolitik dönem Porsuk kültürünün şu ana kadar belirlenmiş en önemli yerleşimlerinden bir olduğunu belirtti. Bozkurt, Kanlıtaş höyüğü ve kazı çalışmalarının M.Ö 6000’li yılları aydınlattığını ve İnönü ilçesine çok önemli değerler katacağını sözlerine ekledi.

İnönü ilçe merkezine 13 kilometre mesafede bulunan Aşağıkuzfındık Mahallesi'nde ortaya çıkartılan M.Ö 6000 yıllarına ait olduğu belirlenen Kanlıtaş Höyük kazı alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü izni ile Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan başkanlığında ekip tarafından devam ettiriliyor. 


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