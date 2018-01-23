İnosolar, Alman teknolojisini Türkiye'ye getirecek

İnosolar Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Ersoy, yapılan bu özel anlaşma ile Türkiye'ye hem teknoloji hem de kalite olarak olmayan ürünleri getirmeyi hedeflediklerini söyledi. İlk etapta 2018'in ilk yarısında 60 MW'lık panel tedariğini kapsayacak işbirliği, Türkiye'de SolarWorld ürünlerinin üretilmesini kapsayacak şekilde genişleyecek.

Almanya'nın Freiberg şehrinde Avrupa’nın en büyük panel üreticisi olan SolarWorld ile imzalanan distribütörlük anlaşmasının ardından İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan İnosolar Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Ersoy, “SolarWorld ürünlerinin 20 yıllık mekanik garantisine ve yüksek üretim kalitesine sahip olmasından dolayı tercih ettiklerini belirterek, ilk etapta 2018'in ilk yarısında 60 MW'lık panel tedariğini kapsayacak işbirliği, Türkiye'de SolarWorld ürünlerinin üretilmesini kapsayacak şekilde genişleyecek” dedi. SolarWorld panellerini üretecek 100 MW'lık bir fabrika yatırımı planladıklarını belirten Ersoy, bu üretim tesisi için İç Anadolu'da bir organize sanayi bölgesi belirlediklerini ve bu fabrikanın çalışmalarının 2018'in Eylül ayı tamamlanabileceğini ifade etti.

“Yerlilik oranı yüzde 60-65 olabilir"

Solarworld şirketi sahibi Frank Asbeck, İnosolar ile yaptıkları anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu özel anlaşmanın Almanya'nın en kaliteli ve en büyük şirketinin güneşin ülkesi Türkiye ile buluşması anlamına geldiğini belirterek, “İnosolar bizim için bir distribütörden daha öte iş yapabileceğimiz bir şirket olmasından dolayı yeni yatırımları birlikte yapacağımız ve yeni piyasa hedefleri koyacağımız bir çözüm ortağı olduğuna karar verdik. Türkiye solar enerjisi konusunda potansiyeli yüksek bir ülke. Son yıllarda güneş enerjisini desteklemek adına uygulamaya konan geliştirme ve yardım destek programları açısından da yatırım için bir cazibe merkezi haline geldi. SolarWorld olarak Türkiye'de doğru bir ortakla doğru müşterilerine ulaşacağız" dedi.

İnosolar ile SolarWorld ortaklığıyla Türkiye'de kurulması planlanan fabrikanın SolarWorld'ün Almanya'daki fabrikasıyla benzer özellikler taşıyacağını vurgulayan Aspeck, şöyle devam etti:

"Bir panel için kullanılacak ana maddeler tamamen yeni de olabilir veya mevcut üretim bandı da kullanılabilir. Bu fabrikada üretilecek üründeki yerlilik oranı iş gücünü de katarsak yüzde 60-65 civarına ve hatta ileriki süreçte yüzde 100'e çıkabilir.

"Küçük YEKA'lara katılacağız"

İsmet Ersoy, Mart ayında bakanlık tarafından küçük Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 50 ve 100 megavatlık ihalelerinin açıklanacağı duyumu aldıklarını belirterek, “Başta Gaziantep olmak üzere bu YEKA'lara talibiz” dedi. Ayrıca Ersoy, SolarWorld teknolojisini getirmeleri ile bu ihalelerin en güçlü adaylardan biri olacaklarının altını çizdi.

Hedeflerinin sadece Türkiye değil aynı zamanda Orta Doğu olduğunu vurgulayan Ersoy, "Suriye sınırında bin megavatlık bir proje geliştirdik. Suriye'ye yakın Türkiye tarafında bir tarım dışı arazi belirledik. Yarın Suriye’nin enerjisi açısından en yakın, en basit kurulabilecek sistemin güneş olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.