Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin sürdürülebilir kalkınma yolunda yenilikçi çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlediği 5. Türkiye İnovasyon Haftası dün başladı. Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri de "Masallardan Giyilebilir Takılara" isimli sergisiyle fuardaki yerini aldı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda 10 farklı ülkeden katılım sağlanırken ekonomiden bilime, spordan sinemaya birçok konu ele alınacak. Ayrıca üç gün sürecek olan fuar fark yaratan profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirecek. Fuarda İhlas Haber Ajansı'na konuşan ve öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran bir iş yaptıklarını belirten Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülseren Yücel, "Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Bölümü İnovasyon Haftası'na takı sergisi ile katılıyor. Bu takıların yola çıkış hikâyesi de çok ilginç. Çünkü ilham aldıkları konu masallar. Zaten sergimizin adı da "Masallardan Giyilebilir Takılara". Öğrencilerimiz bildiğimiz bütün masal kahramanlarından ilham aldılar. Onlardan yola çıkarak bir forma dönüştürdüler. Son derece yaratıcı ve ilginç şeyler ortaya çıktı. Buradaki standımızda işlerimizi sergiliyoruz. Küçük bir de defilemiz olacak" dedi.

"Böyle bir haftaya katılıyor olmak çok önemli. Öğrenciler hayal ettikleri ve yaptıkları şeyleri ortaya çıkarıyorlar" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Gülseren Yücel, "Onları diğer insanlarla paylaşıyorlar. Biz Nişantaşı Üniversitesi olarak onlarla gurur duyuyoruz ve her zaman destekçileriyiz. Bu tür etkinliklere katılmaları ve işlerini sergilemeleri için her zaman yanlarında olacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Farklı bakış açıları kazanıyorlar

Öğrencilerin böyle bir deneyim kazanmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Aksesuar Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Çimen Bayburtlu, "Öğrencilerimle birlikte 20 Ekim'den beri bu proje üzerine çalışıyoruz. Çalışmalarında farklı malzemeler kullanmalarını istedim. Proje konumuz ise masal dünyasının giyilebilir takıları. Bununla birlikte öğrencilerimle farklı bir bakış açısı kazandırarak hem malzemeleri tanımaları hem de onları birleştirmeleri adına masal dünyasının takılarını ürettiler. Hem çok keyifli bir çalışma oldu hem de öğrenciler için böyle bir deneyim kazanmaları da hoş oldu" diye konuştu.

Eserlerini tanıttılar

Midye kabuklarından yaptığı tasarımını anlatan Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarım Fakültesi öğrencisi Nurşah Emine Özgüç, "Konumuz masallarla ilgili olarak giyilebilir bir takı haline getirmekti. Tasarımımda ilham aldığım şey dünyanın en derin okyanuslarında yaşayan kraliçenin dökülen pulları oldu. Buradaki amacım hem güzel bir şekilde güç gösterisi hazırlamak hem de güzel bir şekilde ses hazırlamaktı" ifadelerini kullandı.

Defilede yer alacak bir başka Moda Tasarımı öğrencisi Fatmanur Kalafat da tasarımını şu sözlerle anlattı: "bunu Külkedisi'nin hikâyesinden esinlenerek yaptım. Biliyorsunuz ki baloya gitmesi için Külkedisi'nin yanına bir peri geliyor ve balkabağından araba yapıyor. Bunu bir balkabağı, içerisindeki inciyi de Külkedisi olarak düşündüm. Ortaya böyle bir şey çıktı"

