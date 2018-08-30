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İnşaat alanında göçük: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir inşaatın doğalgaz hattının geçtiği çukurda göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi itfaiyenin müdahalesiyle göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İnşaat alanında göçük: 2 yaralı

30 Ağustos 2018 19:52

Olay, Çorlu Şehitliği arkasında yer alan bir inşaat firmasına ait site inşaatında meydana geldi. İddialara göre, inşaatın doğalgaz hattının bulunduğu kanalda çalışma yapan doğalgaz dağıtım firması personeli Mümin Sevinç ile inşaat işçisi Hüseyin Erol toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
İnşaatın kanalizasyon hattı için iş makinesinin de yardımıyla çalışma yapan inşaat işçileri doğalgaz hattına zarar verdi. Bunun üzerine Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (ÇORDAŞ) personelinden yardım isteyen inşaat işçilerinin kanala girip çalışma yaptıkları sırada toprak kayması meydana geldi. Oluşan göçük sırasında toprak altında kalan ÇORDAŞ personeli Mümin Sevinç ile inşaat işçisi Hüseyin Erol yaralandı.
Olayı görenlerin bilgi vermesi ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri önce Mümin Sevinç ardından da Hüseyin Erol adlı işçiyi çıkardı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alınan işçi hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hüseyin Erol adlı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
Öte yandan, işçilerin kurtarılması çalışmalarını görüntülemek isteyen basın mensuplarını diğer işçiler alana branda çekerek engellemeye çalıştı.

Serdar Şahin
 

 

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