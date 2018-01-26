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İnşaat çalışması binayı çatlattı kavgası

Adana’da yapımı devam eden bir inşaat nedeniyle çevre apartmanlarda çatlaklar oluştu. Evlerinin yıkılmasından korkan vatandaşlar kendilerini sokağa atıp, inşaat firması sahibiyle kavga etti.

İnşaat çalışması binayı çatlattı kavgası
İnşaat çalışması binayı çatlattı kavgası - Foto Galeri

26 Ocak 2018 16:28
İnşaat çalışması binayı çatlattı kavgası - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan boş arsaya bir inşaat firması tarafından 3 ay önce apartman yapılmaya başlandı. Temel için kazı başlayan arsada mühendislik hatası nedeniyle çevre binalarda çatlaklar ve göçükler oluşmaya başladı. Çevredeki apartmanda oturan vatandaşlar ise durumu ilgili kurumlara bildirdi. Kurumlardan ‘Gerekli incelemeyi yapıp konuyu çözeceğiz’ açıklamasını alan vatandaşlar beklemeye başladı.

“Çatlaklardan korkuyoruz”

Kentte son 3 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle çevre binalarda çatlakların daha da derinleşmeye başlaması üzerine vatandaşlar konuyu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme yaparken vatandaşlar, inşaat firması sahibi ve oğluyla kavga etmeye başladı.

Polisin ayırdığı kavga sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan çevredeki apartmanlarda oturan Mustafa Arıkoğlu, “Dilekçemizi verdik ama kimse ilgilenmedi. En son burada insanlar birbirine girecek. Çökme oluyor, oynama oluyor her tarafta. Çatlakların önlemi alınmazsa çökecek burası. Korkuyoruz çatlaklardan. Uyku uyuyamıyoruz” dedi.

“Sabahlara kadar uyuyamıyoruz”

Ev sahibi Tuğba Sendenur Özbir ise korkudan uyuyamadığını belirterek, “12 metreye varan kazı yapıldı. Hiçbir kazık çakılmadı. Hem malımız, hem canımız tehlikede. Böyle bilinçsiz şekilde yapılan inşaatların durdurulmasını istiyoruz. İlla silahı alıp doğrultarak değil bu şekilde de insanları öldürebilirsiniz. 4 katlı baba yadigarı apartmanım tehlike altında. Çok korkuyoruz. Sabahlara kadar uyuyamıyoruz” diye konuştu.
İnşaat firması sahibi ise kavgadan sonra inşaat mühendisini çağırıp gerekli işlemleri yapması için talimat verdi. 

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

 

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