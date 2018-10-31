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İnşaat çatısına çıkarak intihara kalkıştı

İnşaat çatısına çıkarak intihara kalkıştı
İnşaat çatısına çıkarak intihara kalkıştı

Aksaray’da bunalıma giren bir kişi 5 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Olay, Paşacık Mahallesi Acem Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir markette tezgahtar olarak çalışan Mustafa Ç. (40), işten çıktıktan sonra evine gitti. Evde ailesiyle tartışan Mustafa Ç. daha sonra evden ayrıldı. Bir süre sokakta gezdikten sonra bunalıma giren Mustafa Ç., yol üzerinde gördüğü 5 katlı inşaatın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşın atlama ihtimali üzerine hava yastığı açtı. Bu sırada şahsın bulunduğu kata çıkan polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından vatandaşın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri şahsı yakaladı. Polis ekiplerince inşaattan indirilen Mustafa Ç. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 

Yasin Can
 

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