İnşaat halindeki evde 68 kaçak şahıs çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin Hacıbekir Mahallesi Hisar Sokak No:81 sayılı ikamette kaçak şahıs olduğu bilgisi üzerine arama yapıldı. İnşaatı tam bitmeyen evde yapılan aramada 63 Afganistanlı ve 5 Bangladeşli olmak üzere toplam 68 kaçak şahıs ile ikametin sahibi olan E.K. ve A.K. yakalandı. Gözaltına alınan E.K. ve A.K. isimli şahıslar, “Göçmen Kaçakçılığı ve Zorla Alıkoyma” suçlarından tutuklanırken, kaçak şahıslar ise gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.