Diğer
Kategoriler

İnşaat halindeki evde 68 kaçak şahıs çıktı

Van’ın İpekyolu ilçesinde inşaatı tam bitmeyen bir evde 68 kaçak şahıs yakalandı.

İnşaat halindeki evde 68 kaçak şahıs çıktı

01 Şubat 2018 14:20
İnşaat halindeki evde 68 kaçak şahıs çıktı - Tıkla İzle

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin Hacıbekir Mahallesi Hisar Sokak No:81 sayılı ikamette kaçak şahıs olduğu bilgisi üzerine arama yapıldı. İnşaatı tam bitmeyen evde yapılan aramada 63 Afganistanlı ve 5 Bangladeşli olmak üzere toplam 68 kaçak şahıs ile ikametin sahibi olan E.K. ve A.K. yakalandı. Gözaltına alınan E.K. ve A.K. isimli şahıslar, “Göçmen Kaçakçılığı ve Zorla Alıkoyma” suçlarından tutuklanırken, kaçak şahıslar ise gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç