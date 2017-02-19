Diğer
Kategoriler

İnşaat işçilerinin kaldığı ev alev alev yandı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle inşaat işçilerinin kaldığı tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, evin alev alev yandığı anlar cep telefonlarına yansıdı.


19 Şubat 2017 21:55

Olay saat 17.00 civarlarında Denizli’nin Bekilli ilçesi Yeni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekilli ilçesi Yeni Mahallesinde inşaat işçilerinin kaldığı tek katlı evde bir anda yangın çıktı. Alevler bir anda tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Bekilli Şubesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, yangın nedeniyle evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Zekican Şenkaya 

 

Etiketler: Denizli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!