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İnşaat işçisi 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.


04 Şubat 2017 14:02

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Demir(41) isimli inşaat işçisi, İzmit’in Yeşilova Mahallesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaralandı. Mesai arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans ekipleri sevke edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Derin, tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan Demir, hayatını kaybetti.

Derin’in cenazesi, Tavşantepe Bahar Camii'nde kılınan cenaze namazının arından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.  

Mehmet Oğuzhan Altun

Etiketler: inşaat işçisi, Kocaeli


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