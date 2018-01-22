İnşaat işçisi elektrik çarpması sonucu yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Rize’de bir inşaat firmasında taşeron işçi olarak çalışan Tefik Umuç (57), elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören diğer işçiler hemen 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tefik Umuç, ambulansla Rize Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada Yanık Merkezi bulunmaması dolayısıyla Umuç, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık 15 gündür Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi gören Tefik Umuç, hayati tehlikeyi atlattı.

Umuç, ölümden döndüğünü ifade ederek olayı şöyle anlattı: “İnşaatın önünden yüksek gerilim hattı geçiyor. Ben inşaattayken akım almış. Tedbirsizlik sonucu elektrik akımına kapıldım. İş güvenliği yok. Kurtulmam büyük şans”

Ahmet Akbuğa