İnşaat işçisi merdiven boşluğundan düşerek feci şekilde öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kalıp ustası Kadri Baykara (55) çalıştığı 15 katlı inşaata sabahleyin geldi. Baykara öğleye kadar çalışıp yemek molası verdikten sonra tekrar işe başladı. Bir süre sonra ses duyan diğer inşaat işçileri merdiven boşluğundan bir kişinin kafasını merdivenlere çarparak düştüğünü gördü. Zemin kata kadar bu halde düşen işçi Baykara için arkadaşları hemen ambulans çağrıldı. İşçi zemin katta kanlar içinde yere yığılırken, gelen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Baykara, olaydan 4 saat sonra akşam üzeri hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya