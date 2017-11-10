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İnşaat işçisinde ‘by lock’tan 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan inşaat işçisine ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İnşaat işçisinde by locktan 6 yıl 3 ay hapis

10 Kasım 2017 11:46

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.A. ile avukatı hazır bulundu.
Tutuklu sanık Y.A. mahkemede savunmasında, “Ben ilkokul mezunu, inşaat işçisi biriyim. Askere gitmeden ahırlarda çalıştım, besicilik yaptım. Askerden geldikten sonra da inşaat işinde çalıştım. Ben bu örgütün ne kurumlarında çalıştım, ne okullarında okudum, ne de bu programı kullandım” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

Şeref Kahraman

 

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