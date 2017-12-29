İnşaat işçisinin ölümle dansı

İnşaat işçisinin kontrol çalışması başka bir işçi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yaşanan iş kazaları ve ölümlere rağmen hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçilere bir yenisi daha eklendi. Kadıköy Bostancı’da 15 katlı binada kontrol çalışması yapan inşaat işçisinin tedbir almadan çalışması görenleri hayrete düşürdü.

Kendisini bir yere bağlamadan metrelerce yüksekteki tahtanın üzerinde adeta ölümle dans eden inşaat işçisinin, rahat tavırları dikkat çekti.

İnşaat işçisinin bu yürekleri ağızlara getiren çalışması bir inşaat işçisi tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.