Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde yapımı devam eden 8 katlı bir binanın 4. katında iskele üzerinde sıva yapan 43 yaşındaki Osman Dolaş, iskelenin çökmesi sonucu 4. kattan aşağıya düştü. Osman Dolaş olay yerine gelen UMKE ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Osman Dolaş yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dolaş’ın cenazesi hastane morguna alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

