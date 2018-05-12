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İnşaat iskelesi çöktü: 5 işçi yaralı

Diyarbakır'da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İnşaat iskelesi çöktü: 5 işçi yaralı

12 Mayıs 2018 11:45

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