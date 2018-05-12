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iha.com.tr »
Asayiş »
İnşaat iskelesi çöktü: 5 işçi yaralı
12 Mayıs 2018 11:45
İnşaat iskelesi çöktü: 5 işçi yaralı
Diyarbakır'da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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12 Mayıs 2018 11:45
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